Китай разработал собственный ключевой модуль для квантовых компьютеров, несмотря на санкции

Несмотря на недавнее расширение «черного списка» китайских технологических компаний со стороны США, китайским разработчикам из компании Origin Quantum удалось создать ключевой компонент для национальных квантовых компьютеров — модуль микроволновых соединений высокой плотности. Источник изображения: aboodi vesakaran/Unsplash

Источник: 3dnews.ru