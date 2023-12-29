Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, треть пришлась на электромобили

Статистика автомобильного рынка поступает с некоторым запозданием, если учитывать затраты времени на логистику готовой продукции, поэтому китайская профильная ассоциация пока располагает данными в лучшем случае за 11 месяцев этого года. Но и они уже позволяют утверждать, что в уходящем году Китай стал крупнейшим автоэкспортёром, при этом 34 % поставок по итогам 10 месяцев пришлись на электромобили. Источник изображения: NIO

Источник: 3dnews.ru