Китай впервые показал космическую станцию «Тяньгун» в полной комплектации

Китай впервые опубликовал фотографии полной структуры космической станции «Тяньгун» с момента её размещения на орбите и завершения строительства. Снимки были сделаны с помощью камеры высокого разрешения тайконавтами миссии «Шэньчжоу-16», когда те возвращалась на Землю в октябре этого года. Источник изображений: CMSE

Источник: 3dnews.ru