Китай впервые запустил в космос новую модификацию ракеты «Чанчжэн-6» — она станет базой для коммерческих запусков

Во вторник 7 мая Китай успешно запустил с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере страны первую ракету-носитель «Чанчжэн-6C», выведя на запланированную орбиту четыре спутника. Ракета «Чанчжэн-6C» стала самой облегчённой версией в своём семействе. Впервые услуги ракеты «Чанчжэн» были выставлены на публичные торги, позволив частным компаниям воспользоваться этим принадлежащим государственной компании средством доставки грузов на орбиту. Источник изображения: VCG

Источник: 3dnews.ru