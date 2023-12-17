Китай запустил огромный спутник-шпион — он даже не поместился в штатный обтекатель тяжёлой ракеты

В пятницу Китай запустил в космос свою самую тяжёлую ракету «Чанчжэн-5». И без того немаленькая ракета была удлинена на 6 метров, чтобы разместить на ней необычную полезную нагрузку. Официально — это спутник оптической разведки Yaogan-41 («Яогань-41»). Эксперты считают, что за чрезвычайными размерами аппарата скрывается необычно большой телескоп для слежения за наземными объектами с высоты 35 тыс. км. Источник изображения: «Синьхуа»

Источник: 3dnews.ru