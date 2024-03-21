Китай запустил спутник, который поможет доставить на Землю грунт с обратной стороны Луны

На днях с космодрома Вэньчан на южном китайском острове Хайнань стартовала ракета «Чанчжэн-8», на борту которой находится спутник «Цюэцяо-2» (Queqiao-2). Это ретранслятор, который будет выведен на высокоэллиптическую орбиту вокруг Луны. Позже в этом году запланирована миссия «Чанъэ-6» по возврату образцов с обратной стороны Луны. Ретранслятор поможет контролировать процесс вне зоны прямой видимости наземных станций. Ракета «Чанчжэн-2C» перед стартом. Источник изображения: Xinhua

Источник: 3dnews.ru