Китайцы показали ноутбук с 64-ядерным AMD EPYC, настольной NVIDIA GeForce RTX 4080 и настоящей СЖО

В Китае готовится к выходу мобильная рабочая станция REV-9 на компонентах для настольных ПК и центров обработки данных. Система подойдёт для работников научной сферы и кинематографической отрасли. Ноутбук не позиционируется как игровой, но он располагает десктопной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080. Источник изображений: pconline.com.cn

Источник: 3dnews.ru