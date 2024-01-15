Китайцы показали робота-гуманоида, который умеет подниматься по лестнице и не только

Китайская компания LimX Dynamics впервые продемонстрировала процесс тестирования своего робота-гуманоида CL-1, способного не только ходить, ориентируясь на местности в реальном времени, но и выполнять более сложные динамические задачи, например, подъём по лестнице. Также робот может спускаться по склону и перемещаться внутри и снаружи помещения. CL-1 — один из немногих роботов-гуманоидов в мире, который выполняет подъём по лестнице на основе восприятия местности в реальном времени, главным образом благодаря использованию технологии управления движением LimX Dynamics и алгоритмам искусственного интеллекта, а также запатентованным высокопроизводительным приводам и аппаратной системе.

Источник: 3dnews.ru