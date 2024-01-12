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Китайцы создали атомную батарею для «вечной» электроники — смартфон с такой проработает 50 лет без подзарядки

Молодая китайская компания из Пекина сообщила, что вскоре будет готова выпустить атомный источник питания для электроники. С его помощью дроны будут летать сколь угодно долго, смартфоны никогда не разрядятся, а роботы с ИИ заживут собственной жизнью. И всё бы хорошо, только мы уже не раз слышали о таких батареях, но всё ещё не видим их в живой природе. Источник изображения: Betavolt
Источник: 3dnews.ru

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