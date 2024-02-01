Китайская CXMT торопится с закупкой оборудования для выпуска памяти HBM, которую пока не разработала

Попытки китайских компаний типа YMTC наладить выпуск передовой по мировым меркам памяти не ограничиваются сегментом 3D NAND, поскольку лидирующая на местном рынке в производстве DRAM компания CXMT пытается подготовиться к началу производства памяти типа HBM, применяемой ускорителями вычислений зарубежного образца в составе систем искусственного интеллекта. При этом технологии для производства HBM компания пока даже не освоила. Источник изображения: CXMT

Источник: 3dnews.ru