Китайская EHang получила лицензию на серийный выпуск летающих такси EH216-S

Китайская компания EHang в середине октября получила лётный сертификат в КНР, позволяющий эксплуатировать в воздушном пространстве страны летающие беспилотные такси EH216-S. К марту компания уже начала принимать предварительные заказы на эти летательные аппараты по цене от $330 000. За пределами Китая, кстати, такое летающее такси будет стоить все $410 000, а вот лицензию на их массовое производство EHang получила лишь недавно. Источник изображения:EHang

Источник: 3dnews.ru