Китайская Intellifusion анонсировала ИИ-бокс DeepEyes по цене всего $140

Китайская компания Intellifusion анонсировала выпуск ИИ-боксов DeepEyes, произведённых по 14-нм техпроцессу и стоимостью всего 1000 юаней ($140). Это устройство, предназначенное для сферы искусственного интеллекта (ИИ), обещает снижение стоимости аппаратного обеспечения для ИИ на 90 % по сравнению с традиционными графическими процессорами (GPU). Источник изображений: zhidx.com

Источник: 3dnews.ru