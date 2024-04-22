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Китайская Mechrevo выпустила ноутбуки с внешней СЖО — они основаны на Core i9 и RTX 4080/4090

Китайская компания Mechrevo представила два игровых ноутбука — Mechrevo Kuangshi 16 Super и Yanshi 16 Super Supreme. Новинки могут предложить мощный процессор Intel Core 14-го поколения, а также видеокарты из серии GeForce RTX 4000. Оба ноутбука в качестве опции предлагают поддержку внешней системы жидкостного охлаждения. Источник изображений: Mechrevo
Источник: 3dnews.ru

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