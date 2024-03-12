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Китайская видеокарта Moore Threads MTT S80 в играх оказалась медленнее «встройки» AMD Radeon 760M

Более года назад китайская компания Moore Threads удивила геймеров выпуском дискретных игровых видеокарт серии MTT S. Ускорители оснащены некоторыми передовыми технологиями, например, поддержкой интерфейса PCIe 5.0, которых нет даже у решений AMD, Nvidia и Intel. Однако даже спустя год ключевой проблемой китайских игровых видеокарт является очень низкая производительность, не выдерживающая никакой критики, что подтвердили тесты Computer Base. Источник изображений: ComputerBase
Источник: 3dnews.ru

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