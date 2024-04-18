Китайские Dongfeng и Chery задумались о локализации выпуска электромобилей в Европе

Жёсткие условия конкуренции и замедление темпов роста выручки заставляет китайских производителей электромобилей присматриваться к европейскому рынку, поскольку до недавних пор он не был столь закрыт от их продукции, как североамериканский. Компании Dongfeng и Chery рассматривают возможность организации сборки своих электромобилей на территории Европы для местного рынка. Источник изображения: Xinhua

Источник: 3dnews.ru