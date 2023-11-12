Китайские эксперты считают, что отечественным компаниям не стоит чрезмерно увлекаться гонкой импортозамещения

События вокруг китайского рынка полупроводниковых компонентов развиваются стремительно, американские оппоненты и их союзники постоянно вводят новые ограничения, вынуждая местных производителей всё больше рассчитывать на собственные силы. Представители китайской промышленности предупреждают об опасности слепого следования принципам скорейшего импортозамещения «всего и вся». Источник изображения: SMIC

Источник: 3dnews.ru