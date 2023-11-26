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Китайские хакеры из Chimera более двух лет крали данные нидерландского производителя чипов NXP Semiconductors

Китайская хакерская группа Chimera проникла во внутреннюю сеть нидерландской компании NXP Semiconductors и в течение более двух лет, с конца 2017 по начало 2020 года, занималась кражей интеллектуальной собственности полупроводникового гиганта, сообщает издание NRC. Отмечается, что хакеры успели похитить документы NXP, связанные с разработкой и конструкцией микросхем. Общий масштаб преступления ещё не раскрыт. NXP является крупнейшим производителем микросхем в Европе. Источник изображения: NXP Semiconductors
Источник: 3dnews.ru

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