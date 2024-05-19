Китайские компании выбирают локальный «ИИ в коробке», оставляя облачные сервисы не у дел

Китайские компании стали активно продвигать «ИИ в коробке» для локального развертывания услуг непосредственно в инфраструктуре заказчиков, что способствует технологической независимости, но одновременно несет угрозу для монетизации облачных сервисов таких крупнейших компаний, как Alibaba, Baidu и Tencent, сообщает Financial Times. Источник изображения: Pete Linforth/Pixabay

Источник: 3dnews.ru