Китайские подводные ЦОД HiCloud доказали работоспособность

Первый коммерческий подводный дата-центр в Китае, который создаётся компанией HiCloud Data Center Technology (подразделение Highlander), подтвердил свою работоспособность. Система, как сообщает Datacenter Dynamics со ссылкой на китайские СМИ, стабильно функционирует с момента ввода в эксплуатацию в конце прошлого года. Более того, HiCloud сообщила, что получила заказы от China Telecom и SenseTime на создание таких же ЦОД в других регионах страны. ЦОД, о котором идёт речь, расположен у побережья города Санья (о. Хайнань). Проектом предусмотрено использование специальных модулей массой около 1300 т с оборудованием, которые монтируются на глубине примерно 35 м. Первый такой блок был установлен в апреле 2023-го, второй — в ноябре прошлого года.

Источник: 3dnews.ru