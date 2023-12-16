Китайские правительственные организации расширили запрет на использование Apple iPhone сотрудниками

По информации Bloomberg, перечень китайских государственных организаций, запретивших своим сотрудникам в рабочее время использовать смартфоны Apple и другие устройства иностранных марок, продолжает расширяться. Запрет распространяется и на продукцию Samsung Electronics, и государственным служащим рекомендуется отдавать предпочтение продукции китайских производителей. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru