Китайские производители видеокарт «похоронили» GeForce RTX 4090 на своих сайтах

Китайские партнёры NVIDIA по производству видеокарт лишились законных способов получать графические процессоры AD102 для видеокарт GeForce RTX 4090 из-за очередного пакета американских санкций. Теперь они начали убирать соответствующие продукты со своих сайтов. Источник изображения: nvidia.com

Источник: 3dnews.ru