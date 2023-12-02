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Китайские производители видеокарт «похоронили» GeForce RTX 4090 на своих сайтах

Китайские партнёры NVIDIA по производству видеокарт лишились законных способов получать графические процессоры AD102 для видеокарт GeForce RTX 4090 из-за очередного пакета американских санкций. Теперь они начали убирать соответствующие продукты со своих сайтов. Источник изображения: nvidia.com
Источник: 3dnews.ru

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