Китайские разработчики проявляют интерес к упаковке своих чипов на территории Малайзии

Спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта довольно высок, а усиливающиеся американские санкции мешают китайским производителям гармонично развиваться, поэтому местные разработчики решили обратиться за помощью к малазийским подрядчикам. На территории этой страны оказывается 13 % услуг по тестированию и упаковке чипов, и доля продолжает расти. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru