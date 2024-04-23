Китайские ученые разрабатывают лазерный двигатель для сверхзвуковых подводных лодок

Следующее поколение китайских атомных подводных лодок может быть оснащено лазерными двигателями. В теории это позволит подводным кораблям двигаться со скоростью свыше скорости звука в воде и делать это бесшумно. Для этого в корпус будут встроены тысячи оптических излучателей, а 2-МВт лазера будет достаточно для создания тяги в 70 тыс. Н — как у двигателя реактивного самолёта. Источник изображений: Acta Optica Sinica

Источник: 3dnews.ru