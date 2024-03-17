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Китайские власти не допустят продажи TikTok, даже если платформе придётся уйти из США

Власти Китая намерены не допустить принудительной продажи TikTok, ограничив такую возможность для владельца платформы в лице ByteDance. Китайское правительство критикует США за попытки запретить TikTok, но вместе с тем дало понять ByteDance, что предпочло бы запрет приложения в США, его продаже. Это ставит компанию в трудное положение — платформа коротких видеороликов может лишиться крупнейшего из своих рынков численностью 170 миллионов пользователей. Источник изображения: Solen Feyissa / Unspashed
Источник: 3dnews.ru

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