Китайские власти не допустят продажи TikTok, даже если платформе придётся уйти из США

Власти Китая намерены не допустить принудительной продажи TikTok, ограничив такую возможность для владельца платформы в лице ByteDance. Китайское правительство критикует США за попытки запретить TikTok, но вместе с тем дало понять ByteDance, что предпочло бы запрет приложения в США, его продаже. Это ставит компанию в трудное положение — платформа коротких видеороликов может лишиться крупнейшего из своих рынков численностью 170 миллионов пользователей. Источник изображения: Solen Feyissa / Unspashed

Источник: 3dnews.ru