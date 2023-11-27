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Китайский автопроизводитель NIO собирается к 2027 году сократить штат рабочих на 30 %, заменив их роботами

Заявив в этом месяце о необходимости сократить 10 % производственного персонала для повышения экономической эффективности бизнеса в не самых простых рыночных условиях, китайская компания NIO постаралась подсластить пилюлю, добавив, что к 2027 году всё равно планирует на 30 % урезать штат рабочих, заменив их на роботов. Источник изображения: NIO
Источник: 3dnews.ru

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