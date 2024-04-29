Китайский автопром выпустит вдвое больше электромобилей и гибридов, чем сможет продать в Китае

Обеспокоенность многих экспертов и политиков за пределами Китая перспективами перепроизводства электромобилей на внутреннем рынке имеет под собой некоторую основу, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на местные СМИ. Уже в следующем году локальные производители выпустят в Китае 36 млн гибридов и электромобилей, а продать внутри страны смогут только 17 млн штук. Источник изображения: BYD

Источник: 3dnews.ru