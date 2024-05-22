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Китайский производитель тяговых батарей CATL нацелен на международную экспансию бизнеса

Об угрозе затоваривания китайского рынка электромобилей не говорит только ленивый, да и развёрнутая его участниками «ценовая война» указывает на возросшую конкуренцию. В сегменте тяговых батарей китайские поставщики тоже являются мировыми лидерами, но для освоения зарубежных рынков им нужны подобающие условия. CATL считает, что ей необходимо увеличить количество зарубежных предприятий с шести до восьми штук. Источник изображения: CATL
Источник: 3dnews.ru

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