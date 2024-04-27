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Китайский стартап Astribot показал робота с ИИ, который умеет готовить и сервировать блюда

Китайская компания Astribot продемонстрировала робота S1, который управляется алгоритмами искусственного интеллекта, — его движения по скорости и точности сравнимы с человеческими, а грузоподъёмность достигает 10 кг на конечность. Источник изображения: youtube.com/@Astribot
Источник: 3dnews.ru

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