Китайский стартап Astribot показал робота с ИИ, который умеет готовить и сервировать блюда

Китайская компания Astribot продемонстрировала робота S1, который управляется алгоритмами искусственного интеллекта, — его движения по скорости и точности сравнимы с человеческими, а грузоподъёмность достигает 10 кг на конечность. Источник изображения: youtube.com/@Astribot

Источник: 3dnews.ru