Китайский стартап представил 300-долларовый ноутбук на RISC-V-процессоре

Доступный по цене ноутбук MuseBook на новейшем RISC-V процессоре специально разработан для нужд разработчиков. Внешне напоминает Apple MacBook, использует дистрибутив Linux, включает до 128 Гбайт встроенной флеш-памяти eMMC и вполне справляется со своими задачами. Источник изображения: CNX Software

Источник: 3dnews.ru