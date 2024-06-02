Китайский зонд «Чанъэ-6» прилунился для первого в истории сбора грунта с обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» совершил посадку на обратной стороне Луны в воскресенье утром, чтобы осуществить историческую миссию по сбору образцов грунта с этой области. Об успешном прилунении сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). С помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2» комбинация посадочного и взлетного модулей «Чанъэ-6» благополучно приземлилась в заранее выбранной зоне — в бассейне Аполлон, который расположен внутри бассейна Южный полюс – Эйткен. Выбор обусловлен научной ценностью района и подходящими условиями для связи и дистанционного управления, а также относительно ровным рельефом местности, сообщил Хуан Хао (Huang Hao), эксперт из Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий (CASC). Хуан Хао отметил, что рельеф на обратной стороне Луны более пересечённый, чем на видимой стороне, с меньшим количеством ровных участков. Однако бассейн Аполлон отличается относительной ровностью, что делает его более подходящим для посадки.

Источник: 3dnews.ru