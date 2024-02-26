Классическую Doom скоро официально портируют на роботизированные газонокосилки, но ненадолго

В прошлом ноябре благодаря шведской компании Husqvarna в классическую Doom можно было поиграть на газонокосилках, но лишь участникам закрытого турнира. В 2024 году культовый шутер смогут опробовать все владельцы роботизированной садовой техники производителя. Источник изображения: Husqvarna

Источник: 3dnews.ru