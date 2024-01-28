Кнопка «Войти с Apple» перестала быть обязательной для iOS-приложений, но есть нюансы

Apple последние изменения в правилах App Store затронули также функцию «Войти с Apple». По новым правилам приложения, использующие сервисы авторизации пользователей через сторонние платформы, такие как, Google, F******k и X (в прошлом Twitter), больше не обязаны предлагать опцию входа через аккаунт Apple. Однако взамен разработчики обязаны предложить пользователям альтернативный сервис авторизации, обладающий определёнными гарантиями конфиденциальности их данных. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru