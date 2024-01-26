Количество активных пользователей Flathub превысило миллион

Одним из популярных способов распространения программ в различных популярных дистрибутивах linux является Flatpak. Flatpak — это утилита для развёртывания, управления пакетами и виртуализации для Linux. Предоставляет песочницу, в которой пользователи могут запускать приложения без влияния на основную систему.

В отличие от snap, Flatpak распространяется не централизованно, и одним из самых популярных мест является Flathub. Репозиторий Flathub приложений похож на «магазин приложений» для настольных компьютеров Linux, заполненный как основными приложениями, так и небольшими проектами. Уже сейчас с FlatHub произведено более 1,6 миллиарда загрузок 2400 приложений.

https://9to5linux.com/flathub-now-has-over-one-million-active-flatpak-app-users

Документация

Источник: linux.org.ru