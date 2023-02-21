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Командную оболочку Fish планируют переписать на языке Rust

Петер Аммон (Peter Ammon), лидер команды разработчиков интерактивной командной оболочки Fish, опубликовал план перевода разработки проекта на язык Rust. Оболочку планируют не переписать с нуля, а постепенно, модуль за модулем, переводить с C++ на язык Rust. По мнению разработчиков Fish применение Rust позволит решить проблемы с многопоточностью, получить более современный и качественно выявляющий ошибки инструментарий, повысить безопасность работы с памятью и избавиться от ошибок, таких как обращение к памяти после её освобождения, при обработке строк, для которых в Fish используется тип wchar_t.

Отмечается, что инструментарий для языка C++ рассматривается разработчиками как устаревающий, и есть опасения, что при продолжении использования C++ в дальнейшем будут усиливаться трудности с поиском новых участников проекта. Язык Rust рассматривается как более перспективный и активно развивающийся язык с активным и растущим сообществом, который уже знаком текущим разработчикам Fish и способен решить имеющиеся у проекта проблемы.

В переходный период сосуществование кода на С++ и Rust будет обеспечиваться при помощи привязок FFI (Foreign Function Interface). В конечном счёте в следующем значительном выпуске планируют полностью перевести проект на язык Rust.

Источник: opennet.ru

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