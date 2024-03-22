Компании из США проспонсировали китайскую полупроводниковую выставку Semicon China, несмотря на санкции

В октябре прошлого года американские власти в очередной раз усугубили санкции в сфере технологий производства полупроводниковых компонентов в отношении китайских компаний, но это не помешало представителям американского бизнеса проявлять определённый интерес к отраслевой конференции Semicon China в Шанхае. Те, кто не принял участие в мероприятии, не удержались от его спонсорской поддержки. Источник изображения: China Daily

Источник: 3dnews.ru