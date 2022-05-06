Компания Apple опубликовала код ядра и системных компонентов macOS 12.3

Компания Apple опубликовала исходные тексты низкоуровневых системных компонентов операционной системы macOS 12.3 (Monterey), в которых используется свободное программное обеспечение, включая составные части Darwin и прочие компоненты, программы и библиотеки, не связанные с GUI. Всего опубликовано 177 пакетов с исходными текстами.

В том числе доступен код ядра XNU, исходные тексты которого публикуются в виде срезов кода, связанных с очередным релизом macOS. XNU является частью открытого проекта Darwin и представляет собой гибридное ядро, сочетающее ядро Mach, компоненты от проекта FreeBSD и C++ API IOKit для написания драйверов.

Несколько дней назад также были опубликованы открытые компоненты, используемые в мобильной платформе iOS 15.4. Публикация включает два пакета — WebKit и libiconv.



Источник: opennet.ru