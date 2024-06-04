Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 24

Компания Canonical представила релиз Ubuntu Core 24, компактного варианта дистрибутива Ubuntu, адаптированного для применения на устройствах интернета вещей (IoT), в контейнерах, потребительском и промышленном оборудовании. Ubuntu Core поставляется в форме неделимого монолитного образа базовой системы, в котором не применяется разбивка на отдельные deb-пакеты. Образы Ubuntu Core 24, состав которых синхронизирован с пакетной базой Ubuntu 24.04, подготовлены для систем x86_64 и ARM64 (в анонсе также заявлена поддержка RISC-V, но сборки пока недоступны). Время сопровождения выпуска составит 12 лет.

Ubuntu Core служит основой для запуска дополнительных компонентов и приложений, которые оформляются в виде самодостаточных надстроек в формате snap. Компоненты Ubuntu Core, включая базовую систему, ядро Linux и системные надстройки, также поставляются в формате snap и управляются инструментарием snapd. Технология Snappy даёт возможность сформировать образ системы как единое целое, без разбиения на отдельные пакеты. Вместо поэтапного обновления на уровне отдельных deb-пакетов в Ubuntu Core применяется механизм атомарного обновления snap-пакетов и базовой системы, по аналогии с Fedora Atomic, ChromeOS, Endless и openSUSE Leap Micro. При обновлении базового окружения и snap-пакетов имеется возможность отката состояния до прошлой версии, в случае проблем, выявленных после обновления.

Для обеспечения безопасности каждый компонент системы верифицируется по цифровой подписи, что позволяет защитить дистрибутив от внесения скрытых модификаций или установки непроверенных snap-пакетов. Поставляемые в формате Snap компоненты изолируются при помощи AppArmor и Seccomp, что создаёт дополнительный рубеж для защиты системы в случае компрометации отдельных приложений. Базовая система включает только минимальный набор необходимых приложений, что не только позволило уменьшить размер системного окружения, но и положительно сказалось на безопасности за счёт уменьшения возможных векторов для атак.

Базовая файловая система монтируется в режиме только для чтения. Имеется возможность использования шифрования данных на накопителе с использованием TPM. Обновления выпускаются регулярно, доставляются в режиме ОТА (over-the-air) и синхронизированы с составом Ubuntu 24.04. Для минимизации трафика обновления поставляются в сжатом виде и включают только изменения, относительно прошлого обновления (delta-обновления). Автоматизация установки обновлений решает проблемы с поддержанием безопасности системы при использовании на встраиваемых устройствах.

Благодаря логическому отделению базовой системы от приложений, поддержанием кодовой базы Ubuntu Core в актуальном виде занимаются разработчики Ubuntu, а об актуальности дополнительных приложений заботятся разработчики приложений. Подобный подход позволяет снизить затраты на сопровождение продуктов, программное окружение которых построено на основе Ubuntu Core, так как их производителям не требуется заниматься выпуском и доставкой системных обновлений и достаточно сосредоточить внимание только на своих специфичных компонентах.

Основные новшества:

Добавлена поддержка верифицированных списков (Validation set), определяющих какие приложения и какие их версии могут быть установлены вместе, образуя проверенную комбинацию версий программ. Списки заверяются цифровой подписью и распространяются при доставке обновлений.

Для устройств особой важности, таких как медицинское оборудование, предусмотрена возможность отключения любых автоматических сетевых обращений во время инициализации устройства.

Добавлена возможность установки обновлений в offline-режиме на устройствах, изолированных от глобальной сети.

Реализованы возможности для поддержки графического режима и использования GPU, который может применяться как для ускорения обработки графики, так и для вычислений при решении задач машинного обучения. В состав включены свежие выпуски графических драйверов.

Добавлена поддержка графической оболочки Ubuntu Frame, предназначенной для создания интернет-киосков, терминалов самообслуживания, информационных стендов, цифровых вывесок, умных зеркал, промышленных экранов и других подобных применений. Ubuntu Frame можно использовать для запуска приложений на базе GTK, Qt, Flutter и SDL2, а также программ на базе Java, HTML5 и Electron. Возможен запуск как приложений, собранных с поддержкой Wayland, так и программ на базе протокола X11 (используется Xwayland).

Реализована интеграция с сервисом Landscape, предоставляющим web-интерфейс для управления большими группами рабочих станций, серверов и облачных окружений. При помощи Landscape можно автоматизировать выполнение типовых операций по администрированию системы, применительно к группе машин, таких как мониторинг, аудит, централизованное управление OTA-обновлениями, обеспечение единой точки аутентификации (SSO) и управление доступом.

Добавлены snap-пакеты для интеграции устройств на базе Ubuntu Core с сервисами Microsoft Azure IoT Edge.

Добавлены snap-пакеты с различными утилитами и библиотеками от проекта ROS (Robot Operating System), развивающего инструментарий для разработки роботов.

Добавлена поддержка динамического изменения параметров командой строки ядра.

Предоставлена возможность замены выводимой при загрузке заставки.

Добавлен опциональный консольный интерфейс console-conf для настройки параметров подключения к сети и учётных записей.

Источник: opennet.ru