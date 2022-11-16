Компания Canonical опубликовала сборки Ubuntu, оптимизированные для IoT-платформ Intel

Компания Canonical объявила о подготовке отдельных сборок Ubuntu Desktop (20.04 и 22.04), Ubuntu Server (20.04 и 22.04) и Ubuntu Core (20 и 22), поставляемых с ядром Linux 5.15 и специально оптимизированных для работы на SoC и устройствах интернета вещей (IoT) с процессорами Intel Core и Atom 10, 11 и 12 поколения (Alder Lake, Tiger Lake и Elkhart Lake). Сборки подготовлены и протестированы совместно с инженерами из компании Intel.



Источник: opennet.ru