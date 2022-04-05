Компания Canonical прекращает работу с предприятиями из России

Компания Canonical объявила о прекращении сотрудничества, оказания услуг платной поддержки и предоставления коммерческих сервисов для организаций из России. При этом компания Canonical заявила, что не будет ограничивать доступ к репозиториям и патчам с устранением уязвимостей для пользователей Ubuntu из России, так как считает, что свободные платформы, такие как Ubuntu, Tor и технологии VPN, важны для получения доступа к информации и обеспечения общения в условиях цензуры. Все доходы от платных подписчиков из России, полученные по остающимся сервисам (например, livepatch), будут направлены на предоставление гуманитарной помощи жителям Украины.



Источник: opennet.ru