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Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.1.0

После пяти месяцев разработки компания Cisco опубликовала выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 1.1.0. Проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ветка 1.1.0 отнесена к категории с обычных (не LTS), обновления к которым публикуются как минимум в течение 4 месяцев после выхода первого релиза следующей ветки. Возможность загрузки базы сигнатур для не-LTS веток также обеспечивается как минимум ещё 4 месяца после выпуска следующей ветки.

Ключевые улучшения в ClamAV 1.1:

  • Реализована возможность извлечения изображений, встроенных в блоки CSS-стилей.
  • В утилите sigtool добавлена опция «—vba», обеспечивающая извлечение VBA-кода из документов MS Office по аналогии с тем, как это делает libclamav.
  • В clamscan и clamd добавлена опция «—fail-if-cvd-older-than=число_дней» и параметр конфигурации FailIfCvdOlderThan, при указании которых запуск clamscan и clamd завершится ошибкой, если вирусная база старее указанного числа дней.
  • В API добавлены новые функции: cl_cvdgetage() для определения последнего обновления файлов CVD/CLD и cl_engine_set_clcb_vba() для выставления callback-обработчика VBA-кода, извлечённого из документа.
  • Для математических операций с большими числами вместо отдельной библиотеки TomsFastMath задействованы возможности OpenSSL.
  • В сборочные сценарии CMake добавлена опция DO_NOT_SET_RPATH для отключения выставления RPATH в Unix-подобных системах. Для ограничения символов, экспортируемых для библиотек libclamav, libfreshclam, libclamunrar_iface и libclamunrar, задействован скрипт version-script. Предоставлена возможность передачи компилятору Rust собственных флагов, используя переменную RUSTFLAGS. Добавлена поддержка выбора определённой версии Python через указания в CMake опции «-D PYTHON_FIND_VER=version».
  • Обеспечена оптимизация сопоставления имён доменов для сигнатур PDB, WDB и CDB.
  • Повышена информативность лога процесса clamonacc для упрощения диагностики ошибок.
  • На платформе Windows в MSI-установщике реализована возможность обновления версий ClamAV, установленных в каталог, отличный от предлагаемого по умолчанию C:\Program Files\ClamAV.
  • В sigtool добавлены опции «—tempdir» и «—leave-temps» для выбора каталога для временных файлов и оставления временных файлов после завершения процесса.

Источник: opennet.ru

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