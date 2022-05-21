Компания HP анонсировала ноутбук, поставляемый с Linux-дистрибутивом Pop!_OS

Компания HP анонсировала ноутбук HP Dev One, предназначенный для разработчиков приложений и поставляемый с дистрибутивом Linux Pop!_OS, основанным на пакетной базе Ubuntu 22.04 и оснащённым собственным окружением рабочего стола COSMIC. Ноутбук построен на базе 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 PRO, снабжён 14-дюймовым (FHD) экраном с антибликовым покрытием, 16 ГБ ОЗУ и 1TB NVMe. Заявленная стоимость 1099 долларов.

Поставляемый в дистрибутиве Pop!_OS рабочий стол COSMIC построен на базе модифицированной оболочки GNOME Shell и включает набор оригинальных дополнений к GNOME Shell, собственную тему оформления, свой набор пиктограмм, другие шрифты (Fira и Roboto Slab) и изменённые настройки. В отличие от GNOME, в COSMIC продолжает использоваться раздельное представление для навигации по открытым окнам и установленным приложениям. Для манипуляции окнами предоставлен как привычный для новичков традиционный режим управления при помощи мыши, так и мозаичный режим компоновки окон, позволяющий управлять работой только при помощи клавиатуры.