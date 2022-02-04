Компания Igalia представила Wolvic, web-браузер для устройств виртуальной реальности

Компания Igalia, известная своим участием в разработке таких свободных проектов, как GNOME, GTK, WebKitGTK, Epiphany, GStreamer и freedesktop.org, представила новый открытый web-браузер Wolvic, предназначенный для использования в системах виртуальной реальности. Проект продолжит развитие браузера Firefox Reality, ранее развиваемого компанией Mozilla, но уже около года не обновлявшегося. Код Wolvic написан на языках Java и C++, и распространяется под лицензией MPLv2. Готовые сборки первого предварительного выпуска Wolvic сформированы для платформы Android и поддерживают работу с 3D-шлемами Oculus, Huawei VR Glass, HTC Vive Focus, Pico Interactive и Lynx. Ведётся работа по портированию браузера для устройств Qualcomm и Lenovo.

Браузер использует web-движок GeckoView — вариант движка Mozilla Gecko, оформленный в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо. Управление производится через принципиально иной трёхмерный интерфейс пользователя, позволяющий осуществлять навигацию по сайтам внутри виртуального мира или в составе систем дополненной реальности. Кроме предназначенного для управления через 3D-шлем интерфейса, позволяющего просматривать традиционные двумерные страницы, web-разработчики могут использовать API WebXR, WebAR и WebVR для создания специализированных трехмерных web-приложений, взаимодействие с которыми производится в виртуальном пространстве. Также поддерживается просмотр в 3D-шлеме пространственных видео, снятых в режиме 360 градусов.

Управление производится через VR-контроллеры, а ввод данных в web-формы через виртуальную или реальную клавиатуру. Из поддерживаемых браузером расширенных механизмов взаимодействия с пользователем выделяется система голосового ввода, которая позволяет заполнять формы и отправлять поисковые запросы с использованием развиваемого в Mozilla движка для распознавания речи. В качестве стартовой страницы браузер предоставляет интерфейс для доступа к избранному контенту и навигации по коллекции адаптированных для 3D-шлемов игр, web-приложений, 3D-моделей и пространственных видео.