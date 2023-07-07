Компания Imagination использовала драйвер Zink для поддержки OpenGL 4.6 в своих GPU

Компания Imagination Technologies объявила об обеспечении поддержки графического API OpenGL 4.6 в своих GPU, реализованной при помощи открытого драйвера Zink, развиваемого в репозитории проекта Mesa. Zink предоставляет реализацию OpenGL поверх Vulkan, позволяющую получить аппаратно ускоренный OpenGL на устройствах, поддерживающих только API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL, что даёт возможность производителям аппаратного обеспечения не тратить ресурсы на реализацию OpenGL в своих GPU и ограничиться поддержкой в них только API Vulkan, а OpenGL реализовать через прослойку. Компания Imagination Technologies стала первым производителям, воспользовавшимся подобной схемой.

Подготовленное решение успешно прошло проверку в тестовом наборе CTS (Khronos Conformance Test Suite) и признано полностью совместимым со спецификацией OpenGL 4.6. Это первый продукт на базе Zink, официально сертифицированный организацией Khronos. В соответствии с критериями Khronos в случае сертификации ещё одной реализации на базе Zink сам драйвер Zink как универсальная прослойка будет признан официально совместимым с OpenGL 4.6. Получение сертификата даёт возможность официально заявлять о совместимости с графическими стандартами и использовать связанные с ними торговые марки Khronos.

Из других работ отмечается развитие компаний Imagination Technologies открытого набора драйверов к своим GPU на базе архитектуры Rogue. В наборе предложен DRM-драйвер (Direct Rendering Manager) для ядра Linux, драйвер с начальной реализацией Vulkan 1.0 и набор прошивок для GPU. Vulkan-драйвер уже передан в основной состав Mesa, а DRM-драйвер находится на стадии подготовки к включению в основной состав ядра Linux. В дальнейшем в данный набор можно будет добавить поддержку Zink и получить полностью открытый графический стек для оборудования Imagination, поддерживающий OpenGL и Vulkan.



Источник: opennet.ru