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Компания Intel открыла код прошивки блока PSE для чипов Elkhart Lake

Компания Intel открыла исходные тексты прошивки для блока PSE (Programmable Services Engine), который начал поставляться в процессорах семейства Elkhart Lake, таких как Atom x6000E, оптимизированных для использования в устройствах интернета вещей. Код открыт под лицензией Apache 2.0.

PSE представляет собой дополнительное процессорное ядро ARM Cortex-M7, работающее в режиме пониженного энергопотребления. PSE может использоваться для выполнения функциональности встраиваемого контроллера, обработки данных с датчиков, организации удалённого управления, выноса сетевых операций и отдельного выполнения специализированных задач.

Изначально данное ядро управлялось при помощи закрытой прошивки, что мешало реализации поддержки чипов с PSE в открытых проектах, таких как CoreBoot. В частности, недовольство вызывало отсутствие информации о низкоуровневом управлении PSE и опасения в области безопасности, из-за невозможности проконтролировать действия прошивки. В конце прошлого года разработчики проекта CoreBoot опубликовали открытое письмо к Intel с призывом открыть код прошивки PSE, и, в конечном счёте, компания прислушалась к потребностям сообщества.

В репозитории с прошивкой для PSE также опубликованы исходные тесты утилит для разработчиков и примеров приложений, которые могут выполняться на стороне PSE, компонентов для запуска RTOS Zephyr, прошивки ECLite с реализацией функциональности встраиваемого контроллера, эталонной реализации управляющего интерфейса OOB (Out-of-Band) и фреймворка для разработки приложений.

Источник: opennet.ru

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