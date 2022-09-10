Компания Microsoft опубликовала тестовый выпуск SQL Server 2022 для Linux

Компания Microsoft объявила о начале тестирования кандидата в релизы Linux-версии СУБД SQL Server 2022 (RC 0). Установочные пакеты подготовлены для RHEL и Ubuntu. Для загрузки также доступны готовые образы контейнеров с SQL Server 2022, основанные на дистрибутивах RHEL и Ubuntu. Для Windows тестовый выпуск SQL Server 2022 был сформирован 23 августа.

Отмечается, что помимо общих новых возможностей, в SQL Server 2022 RC 0 также предложено несколько специфичных для Linux улучшений. В частности, добавлена поддержка аутентификации с использованием Azure Active Directory (AAD), обеспечена возможность изменения параметра REQUIRED_SYNCHRONIZED_SECONDARIES_TO_COMMIT для распределённых групп доступности, предоставлена поддержка средств аналитики Azure Synapse Link (для интеграции используется runtime, установленный на Windows-системе в той же сети).



Источник: opennet.ru