ProHoster🔥 Блог🔥 Новости интернета🔥 Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker

Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker

Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker, позволяющей детям создавать фильмы, размещая трёхмерных персонажей и реквизит в заранее сформированном окружении, а также добавляя звуковые эффекты, музыку и диалоги. Код написан на языке C++ и опубликован под лицензией MIT. Программа была разработана в 1995 году, но остаётся востребована энтузиастами, которые продолжают публиковать фильмы в формате 3mm, а также развивать моды и расширения с реализацией новых сцен, персонажей и реквизита.

Код восстановлен из архива Microsoft и опубликован как есть, без адаптации для сборки актуальными компиляторами (для сборки требуется Visual C++ 2.0) и работы на современном оборудовании. Компания Microsoft также получила согласие на открытие кода, используемого в программе 3D-движка BRender. Код BRender в репозитории 3D Movie Maker опубликован по состоянию на 1995 год, но для загрузки доступны и более новые версии — BRender-1997 и BRender-v1.3.2, открытые под лицензий MIT. При этом в состав не входит SoftImage SDK, который необходимо получить отдельно.

Компания Microsoft открыла исходные тексты программы 3D Movie Maker


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий