Компания Microsoft подключилась к работе над открытым игровым движком Open 3D Engine

Организация Linux Foundation объявила о присоединении компании Microsoft к фонду Open 3D Foundation (O3DF), созданному для продолжения совместной разработки игрового движка Open 3D Engine (O3DE), после его открытия компанией Amazon. Компания Microsoft вошла в число главных участников, в одном ряду с Adobe, AWS, Huawei, Intel и Niantic. Представитель Microsoft войдёт в состав управляющего совета (Governing Board) O3DF. Общее число участников Open 3D Foundation достигло 25.

С момента открытия исходных текстов в движок O3DE внесено около 14 тысяч изменений, охватывающих примерно 2 млн строк кода. Ежемесячно в репозиториях проекта фиксируется 350-450 коммитов от 60-100 разработчиков. Главной целью проекта называется предоставление открытого высококачественного 3D-движка для разработки современных игр класса AAA и высокоточных симуляторов, способных работать в режиме реального времени и обеспечить качество кинематографического уровня.

Open 3D Engine представляет собой переработанный и улучшенный вариант ранее развиваемого проприетарного движка Amazon Lumberyard, основанного на технологиях движка CryEngine, лицензированных у компании Crytek в 2015 году. Движок включает в себя интегрированную среду для разработки игр, многопоточную систему фотореалистичного рендеринга Atom Renderer с поддержкой Vulkan, Metal и DirectX 12, расширяемый редактор 3D-моделей, систему анимирования персонажей (Emotion FX), систему разработки полуфабрикатов (prefab), движок симуляции физических процессов в реальном режиме времени и математические библиотеки, использующие инструкции SIMD. Для определения игровой логики может использоваться среда визуального программирования (Script Canvas), а также языки Lua и Python.

Движок уже применяется в Amazon, нескольких игровых и анимационных студиях, а также в компаниях, занимающихся созданием робототехники. Из созданных на базе движка игр можно отметить New World и Deadhaus Sonata. Проект изначально рассчитан на возможность адаптации под свои нужды и имеет модульную архитектуру. Всего предлагается более 30 модулей, поставляемых в виде отдельных библиотек, пригодных для замены, интеграции в сторонние проекты и использования по отдельности. Например, благодаря модульности разработчики могут заменить рендер графики, звуковую систему, поддержку языков, сетевой стек, физический движок и любые другие компоненты.



Источник: opennet.ru