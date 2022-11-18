Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2021 год

Компания Mozilla опубликовала финансовый отчет за 2021 год. В 2021 году доходы Mozilla увеличились на 104 млн долларов и составили 600 млн долларов. Для сравнения, в 2020 году компания Mozilla заработала 496 млн долларов, в 2019 году — 828 млн, в 2018 году — 450 млн, в 2017 — 562 млн , в 2016 году — 520 млн, в 2015 — 421 млн, в 2014 — 329 млн, в 2013 — 314 млн, 2012 — 311 млн.

527 миллионов из 600 получены благодаря отчислениям за использование поисковых систем (Google, Baidu, DuckDuckGo, Yahoo, Bing, Yandex), сотрудничеству с различными сервисами (Cliqz, Amazon, eBay) и размещению контекстных рекламных блоков на стартовой странице. В 2020 году размер подобных отчислений составил 441 млн, в 2019 — 451, в 2018 — 429 млн, а в 2017 — 539 млн долларов. По неофициальным данным, около 400 млн долларов в год приносит сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая заключена до 2023 года.

К категории «Иные доходы» отнесена 451 тысяча долларов. В 2019 году подобная графа доходов принесла Mozilla 338 млн долларов, присуждённых в ходе судебного разбирательства с компанией Yahoo. Объём средств, вложенных в инвестиции, в 2021 году составил 651 млн долларов, а доход от инвестиций — 5.7 млн долларов (в 2020 году — 577 млн и 9.1 млн). Доход от подписных сервисов и рекламы в 2021 году составил 56 млн долларов, что в два раза раза больше, чем в 2020 году. Пожертвования составили 7.3 млн долларов (в 2020 году было получено 6.7 млн).

Среди затрат доминируют расходы на разработку (199 млн долларов в 2021 году против 242 млн долларов в 2020 и 303 млн в 2019 году), поддержку сервисов (27 млн долларов в 2021 против 20.3 в в 2020 году, 22.4 млн в 2019 и 33.4 млн в 2018), маркетинг (30 млн долларов в 2020 против 37 млн в 2020, 43 млн в 2019 и 53 млн в 2018) и административные расходы (81 млн долларов в 2021 против 137 млн в 2020, 124 млн в 2019 и 86 млн в 2018). 5.4 млн долларов потрачено на выплату грантов (в 2020 году — 5.2 млн, в 2019 году — 9.6 млн).

Общая сумма затрат составила 339 млн долларов (в 2020 году 438 млн, в 2019 году 495 млн, в 2018 году — 451 млн, в 2017 году — 421.8 млн, в 2016 году — 360.6 млн, в 2015 году — 337.7 млн, в 2014 — 317.8 млн, в 2013 — 295 млн, в 2012 — 145.4 млн). Размер активов на начало года — 843 млн долларов, на конец года — 1054 млн долларов.



Источник: opennet.ru