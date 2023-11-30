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Компания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент Roundcube

Компания Nextcloud GmbH, развивающая открытую платформу Nextcloud, предназначенную для создания облачных хранилищ и организации совместной работы сотрудников предприятий и команд, объявила о присоединении почтового клиента Roundcube. Финансовые подробности сделки не разглашаются, но указано, что Roundcube продолжит развиваться как обособленный почтовый клиент, который можно будет использовать без привязки к платформе Nextcloud.

Прямое слияние кодовые баз Roundcube и Nextcloud не планируется, как не планируется и прекращение разработки нынешнего почтового клиента Nextcloud Mail, который продолжит разрабатываться. Отмечается, что Nextcloud Mail и Roundcube имеются свои сильные и слабые стороны, а также различные сценарии использования. Из ближайших планов упоминается намерение нанять дополнительных разработчиков для форсирования развития Roundcube и создания на его основе полноценного продукта, подходящего широкому кругу пользователей и способного конкурировать с централизованными коммерческими аналогами.

Roundcube развивается с 2008 года и предоставляет работающий в браузере почтовый клиент (web-интерфейс), использующий для доступа к хранимой на сервере почте протокол IMAP. Оформление Roundcube приближено к классическим почтовым клиентам и использует технологию Ajax для организации асинхронного обмена данными с сервером без перезагрузки компонентов web-страницы. Интерфейс адаптируется к размеру экрана и может использоваться как на настольных системах, так и на мобильных устройствах. Предоставляется возможность настройки оформления на свой вкус через систему шаблонов.

В приложении поддерживается адресная книга, поиск сообщений, проверка правописания, обработка MIME-типов, навигация в режиме Drag&drop, древовидное представление сообщений, прерпросмотр вложений, PGP-шифрование, отображение HTML-сообщений, кэширование для быстрого доступа к почтовым папкам, расширение через плагины (например, имеется плагин с календарём-планировщиком) и другие типичные возможности обособленных почтовых клиентов. Код Roundcube написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv3.

Несмотря на то, что в пресс-релизе Nextcloud продукт назван «secure mail client», безопасность Roundcube оставляет желать лучшего, например, в октябре в сети была выявлена активность злоумышленников, использующих неисправленную 0-day уязвимость (CVE-2023-5631) в Roundcube, приводящую к выполнению JavaScript-кода при открытии специально оформленного сообщения, что можно было использовать, например, для переотправки писем на сервер атакующих. Похожие XSS уязвимости в Roundcube находят регулярно, например, они исправлялись в сентябре, октябре и ноябре. Уязвимости находили и серверных частях Roundcube, например, в 2020 году были найдены проблемы, позволявшие выполнить PHP-код на сервере или узнать содержимое локальных файлов из-за отсутствия экранирования «/..» в именах плагинов и спецсимволов в запускаемой через shell-команде для преобразования изображений.

Компания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент Roundcube
Компания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент Roundcube
Компания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент RoundcubeКомпания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент RoundcubeКомпания Nextcloud GmbH поглотила почтовый клиент Roundcube


Источник: opennet.ru

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