Компания NVIDIA опубликовала код RTX Remix Runtime

Компания NVIDIA открыла исходные тексты runtime-компонентов платформы моддинга RTX Remix, позволяющей добавлять в существующие классические компьютерные игры на базе API DirectX 8 и 9 поддержку рендеринга с симуляцией поведения света на основе трассировки пути, повышать качество текстур при помощи методов машинного обучения, подключать подготовленные пользователем игровые ресурсы (ассеты) и применять технологию DLSS для реалистичного масштабирования изображений для увеличения разрешения без потери качества. Код написан на языке С++ и открыт под лицензией MIT.

TX Remix Runtime предоставляет подменяемые DLL-библиотеки, позволяющие перехватывать обработку игровых сцен, заменять игровые ресурсы во время воспроизведения и интегрировать в игру поддержку технологий RTX, таких как трассировка пути, DLSS 3 и Reflex. Помимо RTX Remix Runtime в платформу RTX Remix также входит инструментарий RTX Remix Creator Toolkit (пока только анонсирован), построенный на базе NVIDIA Omniverse и позволяющий создавать визуально модернизированные моды для некоторых классических игр, прикреплять новые ресурсы и источники света в перерабатываемые игровые сцены и использовать методы машинного обучения для переработки внешнего вида игровых ресурсов.

Компоненты, входящие в RTX Remix Runtime: